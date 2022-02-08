Опрос: россияне мечтают о лекарствах от неизлечимых болезней и «умной» технике

Жители России ждут от ученых революционных открытий в медицине, создания лекарств от тяжелых болезней, а также разработки устройств, заменяющих человеческие органы. Таковы результаты нового опроса, проведенного сервиса SuperJob.

«Каждый четвертый россиянин уверен в стабильном развитии науки, еще 3% респондентов считают страну мировым научным лидером. Еще 24% опрошенных назвали сегодняшнее состояние российской науки застоем, а 23% уверены, что научная отрасль страны находится в полном упадке, а „лучшие умы бегут за границу“», — отмечают специалисты сервиса.

Чаще всего респонденты надеются на прорывные медицинские разработки, высокоточную диагностику и лекарства от таких тяжелых болезней, как рак, коронавирус и СПИД, а также мечтают об устройствах, заменяющих или дополняющих человеческие органы.

Каждый десятый при этом верит в скорое появление автоматизированной бытовой техники и электроники. Это может быть холодильник, заказывающий еду, или смартфон, способный передавать запахи, а также робот для уборки. О появлении новых технологий для космических перелетов мечтают 6% опрошенных.

Опрос проводился ко Дню российской науки, который отмечается 8 февраля.