Опрос: россиянам легче всего устроиться на работу в 30-35 лет

С наименьшими сложностями в трудоустройстве сталкиваются россияне в возрасте от 30 до 35 лет. Трудности при этом испытывают люди в возрасте 54-56 лет. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованного SuperJob.ru.

«Совсем молодые соискатели, большинство из которых вышли на рынок труда впервые, оценили сложности трудоустройства на 7,3 балла. Больше всего же сложностей в трудоустройстве видят россияне 54—56 лет: в среднем 8,6 балла из 10 возможных», — сказано в сообщении.

Как выяснилось, мужчинам легче найти новую работу в 30-32 года, а женщинам — в 33-35 лет. Наиболее сложным периодом представители сильного пола считают возраст 54-56 лет, а женщины испытывают трудности при трудоустройстве в 54-59 лет. По сравнению с предыдущим годом средняя оценка сложностей трудоустройства выросла с 6,5 до 7,3 балла. Участниками опроса стали 5 тыс. представителей экономически активного населения России.