Опрос: россиянам для счастья требуется 173 тыс. рублей в месяц

Индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину стало нужно больше на 4,2%. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. рублей в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. рублей), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. рублей ежемесячно. Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы», — отмечают аналитики.

Интересно, что молодым людям в возрасте до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. рублей в месяц, а россиянам 35–44 лет — 198 тыс. рублей.

Самые скромные запросы у людей с зарплатой до 30 тыс. рублей, которым для счастья достаточно 123 тыс. рублей в месяц. Россиянам с зарплатой от 80 тыс. рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми, потребуется в два раза больше средств — 240 тыс. рублей в месяц.