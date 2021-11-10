Опрос: россиян стали реже увольнять за посты и фото в соцсетях

В этом годы работодатели менее пристально следят за активностью в соцсетях действующих и потенциальных сотрудников, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Superjob.ru.

«За год число работодателей, увольняющих сотрудников за посты в социальных сетях, сократилось с 10 до 7%. Еще 22% следят за интернет-активностью сотрудников, в то время как в прошлом году таковых было 26%. При этом все больше работодателей игнорируют социальные сети наемных работников», — сказано в сообщении.

При этом в каждой пятой компании работодатель отказывает соискателям в трудоустройстве из-за постов в социальных сетях (20%), в то время как год назад таких было 25%. В 13% компаний не случалось подобных ситуаций, хотя интернет-активность соискателей отслеживается. Не интересующихся интернет-активностью соискателей за год стало больше: 55%, в прошлом году — 44%.

Повышенный интерес к соцсетям работающих сотрудников в прошлом году отчасти был спровоцирован повсеместным вводом удаленки. Сейчас рабочие процессы отлажены, и в условиях нехватки кадров работодатели предпочитают не разбрасываться действующими сотрудниками и подходящими кандидатами.