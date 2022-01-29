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Ру Тат
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Общество
29 января 2022  01:14

Казанские родители чаще всего стараются помочь детям купить жилье и найти работу

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Для большинства казанцев поставить ребенка на ноги — это значит помочь ему с выбором профессии и дать образование. Именно так рассуждают в Казани 73% родителей дочерей и 72% родителей сыновей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного SuperJob.ru. 

«В том, что важно суметь воспитать человека, убеждены 25% родителей девочек и 26% родителей мальчиков. Обеспечить собственным жильем или хотя бы помочь в его покупке важно для каждого седьмого респондента в городе, воспитывающего дочь, и для каждого девятого опрошенного, который растит сына», — говорится в сообщении.

Так, 12% родителей девочек и 9% родителей мальчиков считают, что они должны обеспечить детей стартовым капиталом или помогать материально.  

По 9% родителей сыновей и дочерей в Казани убеждены, что нужно привить им самостоятельность и ответственность. Также 5% родителей своим долгом считают во всем поддерживать своего сына или дочь. В том, что поставить дочь на ноги — значит выдать ее замуж, уверены 4% родителей в городе, а вот женить сына считает частью своих обязанностей лишь 1% опрошенных. 

Кроме того, опрошенные считают важным поддерживать и укреплять здоровье, прививать любовь к спорту своим детям. Учить домоводству дочерей и сыновей считают необходимым по 1% опрошенных. 

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