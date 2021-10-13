Опрос: работники научной и строительной сфер чаще всего поддерживают введение QR-кодов

Работники научной отрасли и сфер образования, строительства и IT чаще остальных татарстанцев поддерживают введение QR-кодов. Напомним, с 11 октября в Татарстане ужесточились антиковидные требования из-за ухудшения эпидситуации.

«Больше всего тех, кто поддерживает введение QR-кодов, среди представителей профессиональных сфер „Наука, образование“ (40%), „Строительство, недвижимость“ (37%) и „ИТ, телеком“ (36%)», — отмечается в опросе, проведенном специалистами hh.ru среди соискателей работы.

Чаще всего выступают против этой инициативы юристы. Среди опрошенных медиков 59% придерживаются аналогичного мнения, а 32% поддержали новацию.

Всего каждый третий татарстанец выступает за введение QR-кодов — они уверены, что нововведение позволит улучшить эпидситуацию в республике.