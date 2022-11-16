Опрос: работающие на удаленке россияне спят дольше коллег из офиса

Работники на удаленке спят почти на полчаса дольше тех, кто трудится на территории работодателя. Большинство россиян спит от шести до восьми часов. Каждый шестой проводит в постели от четырех до шести часов, каждый седьмой — от восьми до десяти. Более 10 часов спят лишь 2% опрошенных, следует из нового опроса, проведенного SuperJob.ru.

Менее четырех часов в сутки спит один из ста опрошенных. Среднее время на сон экономически активных граждан составляет семь часов. Как выяснилось, чем старше респонденты, тем меньше они спят. Если среднестатистический россиянин до 34 лет проводит во сне в среднем 7,1 часа в сутки, то опрошенный старше 45 лет — 6,9 часа. Родители отдыхают ощутимо меньше бездетных: 6,8 против 7 часов.

Самое большое влияние на продолжительность сна оказывает режим работы: работающие на удаленке спят в среднем дольше тех, кто трудится на территории работодателя, — 7,2 против 6,8 часа соответственно.