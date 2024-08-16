Опрос: Путину доверяют 80% россиян

В России 80% граждан хорошо оценили работу Президента РФ Владимира Путина на своем посту, и столько же опрошенных доверяют российскому лидеру. Таковы результаты опроса ФОМ.

В прошлом году, по данным за 13 августа 2023 года, о своем доверии действующему лидеру высказались 75% россиян, а 77% респондентов положительно оценили его работу.

Что касается главы правительства Михаила Мишустина, то его работу положительно оценили 52% участников опроса, еще 58 респондентов сказали, что политик хорошо справляется со своими задачами на этой должности.

Отметим, что за последние 12 месяцев показатели уровня доверия и положительной оценки работы главы Кабмина РФ не изменились.

Также россиянам предложили представить, что в следующие выходные состоятся выборы в Госдуму, и попросили ответить, за какую партию они бы проголосовали в таком случае. Итоги следующие: за «Единую Россию» - 44% опрошенных, за КПРФ – 9%, за ЛДПР – 9%, за партию «Новые люди» - 3%, за «Справедливую Россию» - 3%.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» провели в период с 9 по 11 августа 2024-го. В нем приняли участие 1,5 тыс. граждан в возрасте старше 18 лет из 104 городских населенных пунктов и сел в 53 субъектах России. Методом опроса было выбрано интервью по месту жительства россиянина. Статистическая погрешность — не более 3,6%.