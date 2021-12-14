Опрос: Прожить больше полугода на сбережения смогут 10% казанцев

Во время пандемии коронавируса Covid-19 увеличилось число жителей Казани, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие расходы и не имеют сбережений. Об этом свидетельствует новый опрос сервиса SuperJob.

«Контролируют свои доходы и расходы 64% казанцев: 48% ведут примерный учет личных финансов, а 16% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 36% опрошенных», — отмечают аналитики сервиса.

При этом чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои личные средства. Среди респондентов с доходом менее 50 тыс. рублей их в общей сложности 57%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. рублей в месяц, — уже 72%. Примерный учет финансов ведут женщины (57%), а строгий — мужчины (18%).

В целом будущие доходы и расходы планируют двое из трех казанцев. Каждый третий при этом не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин, а мужчины предпочитают планировать на год вперед и более. Больше всего сторонников долгосрочного планирования среди жителей Казани с доходом от 80 тыс. рублей.

Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет. Еще у 42% казанцев полностью отсутствуют какие-либо сбережения. Нет сбережений чаще всего у жителей столицы Татарстана с доходами менее 50 тыс. рублей в месяц.