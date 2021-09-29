Опрос: в Татарстане чаще всего недовольны своей работой производственники и транспортники

В ходе опроса 41% респондентов Татарстана отметили, что их работа приносит им удовольствие. Обратное заявили 47%, сообщает пресс-служба hh.ru.

«Чаще других недовольны своей работой специалисты производственной и транспортной сфер, а также соискатели в возрасте 25-34 лет. При этом лишь 16% заявили, что хотели бы никогда не работать. Чаще всего такие ответы встречаются среди представителей сферы продаж и юристов», — сказано в сообщении.

Основная причина, по которой люди работают, конечно же, деньги, но помимо денег 62% участников опроса работают ради опыта, 38% — ради саморазвития, а каждый третий — ради самореализации. Еще 12% респондентов отметили, что работают ради общения. Если не было бы необходимости работать, то 41% участников опроса путешествовали по миру, 68% занимались саморазвитием, 49% — хобби, столько же — семьей. Еще 3% респондентов Татарстана отметили, что большую часть времени тратили бы на тусовки и светскую жизнь.