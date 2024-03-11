Опрос: проголосовать на выборах Президента России планируют 85% татарстанцев

Проголосовать на выборах Президента России планируют 85% татарстанцев. Таковы результаты телефонного опроса, который провел Фонд «Общественное мнение – Татарстан» с 2 по 4 марта по заказу Лаборатории социологических исследований КФУ. Всего было опрошено 1,2 тыс. жителей. Максимальная величина статистической погрешности составила 2,5–2,8%, сообщила заместитель директора Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

«Из тех, кто готов прийти на выборы, 85% заявили, что будут голосовать за Путина, 6% – за Харитонова, 6% – за Даванкова и 3% – за Слуцкого. При этом 90% респондентов, которые готовы проголосовать за Путина, считают, что не поменяют свое мнение на избирательном участке. Что касается Слуцкого и Даванкова, то около 20% и 35% соответственно полагают, что их мнение может поменяться. Поэтому, скорее всего, у нас будет некоторая корректировка по этим кандидатам», – рассказала спикер на заседании экспертного клуба «Волга».

По ее словам, результаты исследований, проведенных в начале февраля, показали, что Слуцкий занимал третье место – за него хотели проголосовать 3,9% опрошенных. Даванкова тогда поддержали 1,5% респондентов. «Но это был поквартирный опрос, а сейчас телефонный. И напрямую сравнивать результаты мы не можем, только сопоставлять», – уточнила спикер.

Еще один опрос, касающийся выборов Президента России, провела Лаборатория социологических исследований КФУ в соцсетях 2–6 марта. Было опрошено 1588 человек старше 18 лет – пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также Telegram и «Яндекса». Максимальная величина статистической погрешности составила 5%. Результаты исследования представил руководитель обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марсель Гильмеев.

Так, согласно онлайн-опросу, 95% респондентов знают, когда пройдут выборы Президента России. Причем 90% опрошенных ответили, что всегда участвуют в выборах. По данным этого исследования, за Путина готовы проголосовать 82%, за Харитонова – 8%, за Даванкова – 6% и за Слуцкого – 3%.

Спикер отметил, что Харитонова поддерживает большинство опрошенных в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а Даванкова – в Telegram. «В “Яндексе” Харитонову и Даванкову отдали по 6,5% голосов. Что касается Слуцкого, то голоса равномерно распределились по всем соцсетям и сегментам. Это связано с представленностью кандидатов в соцсетях, влиянием их партий в этих сегментах, с тем, как они связаны с Татарстаном. Но в первую очередь – их программные заявления», – подчеркнул он.

Респонденты также пояснили, почему готовы голосовать за Путина. В частности, они убеждены, что сейчас в России важно сохранить стабильность, в том числе и во власти. Кроме того, они уверены, что действующему главе государства нет равных среди политиков в России, и Путин хорошо справляется со своими обязанностями.

Кроме того, участников опроса попросили рассказать, как они видят свое будущее. Выяснилось, что ответы на многие запросы респонденты услышали в послании Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию 29 февраля. «Послание основывалось в первую очередь на реальной картине того, что происходит в нашей стране и что интересует жителей», – заметил Гильмеев.

Восьмые по счету выборы Президента России пройдут 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ допустила до выборов четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего главу государства Владимира Путина (самовыдвиженец).