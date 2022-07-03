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Ру Тат
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Экономика
3 июля 2022  05:45

Опрос: 85% россиян готовы пройти переквалификацию

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К профессиональной переподготовке сегодня готовы 85% россиян, при этом 44% граждан могут начать осваивать с нуля новую специальность. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

23% респондентов изъявили желание изучить смежное с прежней специальностью направление, а 18% хотели бы повысить квалификацию, не меняя сферу деятельности. 

Лишь 4% россиян не хотят переучиваться или же не имеют такой возможности. 3% опрошенных считают себя и так достаточно квалифицированными.

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