Опрос: 85% россиян готовы пройти переквалификацию

К профессиональной переподготовке сегодня готовы 85% россиян, при этом 44% граждан могут начать осваивать с нуля новую специальность. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

23% респондентов изъявили желание изучить смежное с прежней специальностью направление, а 18% хотели бы повысить квалификацию, не меняя сферу деятельности.

Лишь 4% россиян не хотят переучиваться или же не имеют такой возможности. 3% опрошенных считают себя и так достаточно квалифицированными.