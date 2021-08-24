Опрос: PR-менеджеры и бухгалтеры хотят раньше выйти на пенсию

Женщины мечтают о выходе на пенсию в среднем в 53 года, а мужчины — в 55 лет. Особенно торопятся на заслуженный отдых дизайнеры, юристы, PR-менеджеры и бухгалтеры. Таковы данные опроса, проведенного SuperJob.

«Внесение в Госдуму законопроекта о возвращении прежнего пенсионного возраста вновь обострило общественную дискуссию о том, в каком возрасте можно оставить ежедневную работу и жить на выплаты от государства. По данным SuperJob, у мужчин средний желаемый возраст выхода на пенсию составляет 55 лет, а у женщин — 53 года», — сказано в сообщении.

Судя по результатам опроса представителей семи профессиональных групп, среди женщин раньше всех мечтают уйти на заслуженный отдых маркетологи, дизайнеры и юристы. Среди мужчин торопятся на пенсию PR-менеджеры, дизайнеры и бухгалтеры. Среди женщин дольше всех хотели бы продолжать работу те, кто занят программированием, а среди мужчин — менеджеры по персоналу.