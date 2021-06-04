Опрос: Помощь школьникам с подготовкой к ЕГЭ в Татарстане предлагают вчерашние выпускники

С начала года более ста жителей Татарстана разместили резюме, в которых предлагают помочь школьникам с подготовкой к ЕГЭ. Это не только профессиональные репетиторы и педагоги, но и представители смежных профессий, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Соискатели в этой сфере – женщины (82% от всех резюме), мужчин значительно меньше – 18%. Порядка 20% имеют внушительный опыт в образовании – более 6 лет, 14% – обладают опытом работы от 1 до 3 лет. Порядка 2% отметили, что имеют степень кандидата наук», – сказано в сообщении.

Помощь выпускникам в подготовке к экзаменам предлагают педагоги со стажем, молодые преподаватели и недавние выпускники, хорошо сдавшие ЕГЭ одним-двумя годами ранее. Интересно, что половина резюме приходится на соискателей в возрасте 18-19 лет. Отметим, что в российских школах основной этап ЕГЭ проходит с 24 мая по 1 июля.