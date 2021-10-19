Опрос: поменять паспорт на смарт-карту готова треть россиян

Отказаться от бумажного паспорта и перейти на его цифровой аналог сейчас готовы 3 из 10 россиян. Таковы данные нового исследования SuperJob.

«Участниками опроса стали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. По итогам выяснилось, что 31% житель страны готов поменять бумажный паспорт на смарт-карту, если Минцифры примет подобное решение. 41% опрошенных против подобного нововведения. 28% затруднились с оценкой», — сказано в сообщении.

Отметим, что глобальная цифровизация в последнее время развивается в нашей стране. Трудовые книжки уже перевели в электронный формат. При этом пока еще многие люди предпочитают сохранять их бумажные аналоги. Кроме того, жители нашей страны высказываются за перевод в электронный вид и других важных документов. Так, предложили перевести в электронный вид паспорт и водительские права 24% опрошенных, свидетельство о рождении — 25%, медицинскую карту — каждый третий, ИНН и СНИЛС — по 39%, полис ОМС — 44%.