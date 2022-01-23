Опрос: Половине жителей РТ не хватило времени для отдыха в новогодние праздники

Половина татарстанцев призналась, что им не хватило новогодних каникул для отдыха. Об этом сообщила служба исследований hh.ru, которая провела опрос среди жителей республики.

При этом 10% жителей региона посчитали, что праздники слишком затянулись. Еще 40% ответили, что времени для отдыха было в самый раз.

13% опрошенных респондентов сообщили, что с 31 декабря по 9 января им приходилось работать постоянно. Чаще всего это представители производственной сферы (31%), специалисты по продажам (25%) и административный персонал (21%).

Работали в праздники лишь время от времени 30% жителей региона , а 57% отдыхали все дни новогодних каникул. В эту группу вошли специалисты по управлению персоналом (73%) и работники научно-образовательной сферы (71%).

10% работающих татарстанцев отдыхали дольше, продлив праздники за счет отпуска. Не покидали в эти праздники Татарстан 74% опрошенных. По России во время новогодних каникул путешествовали 26% респондентов.

В хорошем настроении вышли на работу после новогодних каникул 43% татарстанцев, 27% — в обычном, 30% — в плохом. В основном позитивный настрой наблюдался у высшего менеджмента (50%), негативный — у работников научно-образовательной сферы (34%).