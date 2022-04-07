Опрос: половина россиян одобрила введение короткой рабочей недели

Идею введения в России четырехдневной рабочей недели поддержали 48% россиян, но в подавляющем большинстве компании ее даже не рассматривают. Таковы результаты опроса, опубликованного SuperJob.ru.

«Замглавы Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков предложил сократить рабочую неделю с пяти до четырех дней. По его мнению, это поможет сохранить рабочие места в условиях санкций и экономической нестабильности. Однако в подавляющем большинстве российских компаний такая возможность не обсуждалась», — напоминают аналитики сервиса.

Инициативу ввести короткую рабочую неделю сейчас поддерживает почти половина опрошенных россиян. Каждый третий при этом выступает против сокращения рабочей недели, аргументируя свою позицию вероятным снижением доходов.

Предложение работать четыре дня в неделю чаще поддерживают опрошенные в возрасте до 34 лет и респонденты с доходом от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц.