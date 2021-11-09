Опрос: половина работников из Татарстана жалуется на нехватку выходных

По итогам опроса, проведенного в Татарстане, выяснилось, что 45% жителей нашего региона считают, что выходных дней должно быть больше. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru Поволжье.

«В условиях сложной эпидемиологической обстановки 66% татарстанцев в выходные дни предпочитают посвящать время семье. 23% отдыхают от работы в коротких путешествиях, 42% — просто сидят дома. Еще 34% респондентов проводят время с друзьями, а 11% участников опроса — ИТ-специалисты, юристы и маркетологи — в выходные дни работают на второй работе», — сказано в сообщении.

Учитывая сложности с поездками за границу и на курорты, треть опрошенных работников из Татарстана готовы не брать весь отпуск подряд, а распределить дни отдых на весь год, прибавляя к обычным выходным один-два дополнительных дня. Еще 9% респондентов уже так и делают, но большинство опрошенных людей не готовы дробить свой отпуск ради длинных выходных.