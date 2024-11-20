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Общество 20 ноября 2024 09:30

Опрос показал, как казанцы относятся к переработкам

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Более половины (51%) жителей Казани назвали себя сторонниками традиционной продолжительности рабочей недели – 40 часов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Superjob.

Женщины менее склонны к переработкам, чем мужчины. Также в большинстве случаев не хотят работать сверхурочно казанцы, зарабатывающие менее 50 тысяч рублей.

Положительно относятся к переработкам при условии хорошего вознаграждения 4 из 10 (39%) опрошенных граждан. Практически каждый пятый житель столицы РТ выразил готовность работать до 50 часов в неделю, каждый девятый – до 60 часов в неделю, 5% — до 80 часов в неделю, 4% – более 80 часов в неделю.

Работать более 80 часов в неделю, как правило, чаще готовы казанцы в возрасте от 35 до 45 лет.

#опрос #переработка #Казань
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