Опрос показал, что почти треть россиянок получает шаурму и роллы вместо подарков

Подарки от мужчин получают 58% россиянок. Об этом свидетельствуют результаты опроса ювелирной сети SUNLIGHT, в котором приняли участие более 4 тыс. женщин, передает «Газета.Ru».

Самым распространенным подарком остаются цветы – их получают 75% опрошенных. На втором месте находится техника: смартфоны, ноутбуки и другие гаджеты дарят 68% мужчин. Денежные подарки получают 61% россиянок, сертификаты в магазины – 54%, путешествия – 49%. Ювелирные украшения получают 35% женщин, а сумки – 30%.

Опрос также показал, что мужчины нередко делают и необычные подарки. Так, 29% женщин рассказали, что их партнеры считают полноценным подарком шаурму, роллы и другие любимые блюда.

Еще четверть респонденток отметили, что некоторые мужчины воспринимают собственную аккуратность как своеобразный подарок – например, привычку не разбрасывать одежду по квартире.

Для 16% мужчин хорошее отношение к женщине само по себе, по словам участниц исследования, считается поводом для благодарности.

При этом каждая десятая россиянка сообщила, что получала дорогие подарки – квартиру или автомобиль. Еще 23% опрошенных отметили, что мужчины способны удивлять необычными и оригинальными сюрпризами.

Если оценивать романтические отношения в денежном выражении, большинство респонденток считают, что мужчины тратят на отношения от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в год – такой вариант выбрали 39% женщин. Еще 26% оценили расходы в сумму от 300 тыс. до 500 тыс. рублей ежегодно.

По словам 22% участниц опроса, мужчины вкладывают в отношения более 1 млн рублей в год, что превышает 83 тыс. рублей в месяц. При этом 13% респонденток считают, что расходы на подарки не превышают 100 тыс. рублей в год.

Исследование также показало, что со временем количество приятных сюрпризов уменьшается. В первый месяц отношений подарки получают почти 80% женщин, а спустя пять лет совместной жизни или брака – только 13%.

Большинство мужчин, по словам респонденток, стараются делать подарки хотя бы раз в месяц – так ответили 47% участниц исследования. Еще 21% получают подарки каждую неделю, а 8% рассказали, что сталкиваются с этим только раз в год или еще реже.

Кроме того, 42% женщин сообщили, что вовсе не получают подарков от своих партнеров. Чтобы изменить ситуацию, многие используют разные способы: 39% напрямую говорят о желаемом подарке, 37% прибегают к необычным аргументам и различным уловкам, 24% регулярно отправляют ссылки на конкретные товары, а 21% стараются вместе ходить по магазинам. Вишлисты перед праздниками составляют 16% опрошенных.