Подарки ко Дню Валентина готовит один из трех россиян

Лишь один из трех россиян собирается дарить подарки на День святого Валентина в этом году. Это минимальное количество с 2019 года, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Чаще всего на День святого Валентина в этом году подарки готовят для своих вторых половин, причем мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят больше», — отмечают аналитики.

В частности, женатые мужчины планируют потратить на подарки супругам в среднем по 2,8 тыс. рублей, а не состоящие в браке на подарки подругам — по 3,2 тыс. рублей. Подарки мужьям от жен и молодым людям от их девушек обойдутся им в среднем в 2 тыс. рублей.

По сравнению с прошлым годом бюджеты на подарки чуть выросли. На любимых мужчин незамужние женщины готовы потратить примерно столько же, сколько и в 2021 году.

Среди жителей крупнейших мегаполисов самые дорогие подарки на День святого Валентина дарят жители Москвы. На втором месте рейтинга находятся представители Санкт-Петербурга. В Екатеринбурге расходы практически те же, что и в северной столице, а в Казани и Новосибирске — чуть ниже.