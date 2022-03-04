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Ру Тат
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Общество
4 марта 2022  02:22
Наталья Рыбакова

Опрос: отказаться от наличных денег гот­ово меньше казанцев, чем годом ранее

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Практически трое из четырех казанцев не хотят отк­азываться от наличных денег в связи с ситуацией, сложившейся в стране. Таковы результаты опроса, проведённого SuperJob.ru.

«Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 11%  опрошенных жите­лей города. Бо­льше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов среди казанцев в возрасте до 34 лет и гражд­ан с доходом от 80 тыс. рублей. Участниками опроса стали пред­ставители экономичес­ки активного населен­ия города», – сказано в сообщении. 

По данным SuperJob, количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, больше всего было в июле 2014 года (21%), меньше всего — в июле 2020 года, в первый год пандемии (12%). Летом прошлого года число сторонников отказа от наличных выросло до 18%, а сейчас, на волне очередных экономических санкций, снизилось на 3 процентных пункта.

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