Опрос: отказаться от наличных денег готово меньше казанцев, чем годом ранее
Практически трое из четырех казанцев не хотят отказываться от наличных денег в связи с ситуацией, сложившейся в стране. Таковы результаты опроса, проведённого SuperJob.ru.
«Полностью перейти на безналичный расчет готовы лишь 11% опрошенных жителей города. Больше всего желающих отказаться от монет и банкнот в пользу безналичных расчетов среди казанцев в возрасте до 34 лет и граждан с доходом от 80 тыс. рублей. Участниками опроса стали представители экономически активного населения города», – сказано в сообщении.
По данным SuperJob, количество экономически активных россиян, готовых отказаться от наличных, больше всего было в июле 2014 года (21%), меньше всего — в июле 2020 года, в первый год пандемии (12%). Летом прошлого года число сторонников отказа от наличных выросло до 18%, а сейчас, на волне очередных экономических санкций, снизилось на 3 процентных пункта.