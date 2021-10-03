Опрос: от телефонных мошенников пострадал каждый шестой россиянин

16% жителей России становились жертвой телефонных мошенников, теряя деньги или имущество, говорится в результатах опроса, проведенного сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Подозрительные телефонные звонки регулярно получают практически 8 из 10 россиян. О ежедневных прозвонах от организаций и лиц, которые похожи на мошенников, сообщили 13% респондентов, о нескольких подозрительных звонках каждую неделю — 20%, несколько раз в месяц получают звонки 23%, несколько раз в год — 16% опрошенных. Ни разу не сталкивались с мошенничеством по телефону лишь 12% россиян.

Жертвами телефонных мошенников становились 16% экономически активных россиян: каждый девятый попался на их удочку один раз, каждый 20-й — несколько раз. «Звонили якобы из банка, а там известная схема, как под гипнозом»; «Был короткий гудок на телефон, с неизвестного мне номера, я перезвонил, у меня списали 900 рублей, больше на незнакомые номера не перезванивал и даже трубку не беру», — делятся историями респонденты.

Опрос проводился во всех округах РФ с 26 по 29 сентября 2021 года среди экономически активного населения старше 18 лет. В опросе приняли участие 1600 респондентов.