Опрос: 74% россиян не запасаются продуктами и бытовой химией

В последние дни каждый четвертый россиянин, ожидая повышения цен и исчезновения из магазинов некоторых товаров, делал покупки впрок. Чаще всего запасаются бакалеей. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Опасаясь роста цен и проблем с поставками в условиях санкций, закупки впрок в последнее время делал каждый четвертый казанец. При этом 74% участников опроса не покупали ничего про запас. Чаще всего респонденты объясняют это нежеланием поддаваться панике», – сказано в сообщении.

Как выяснилось, чаще всего откладывают запасы респонденты в возрасте старше 45 лет. Реже всего так поступают люди с доходом свыше 80 тыс. рублей в месяц.

Чаще всего люди запасаются крупами, макаронами, маслом, сахаром, солью, чаем, кофе, мукой и другой бакалеей. Эти продукту приобрели 44% опрошенных. Бытовой химией запаслись 16% участников опроса, а предметами личной гигиены — 14%. Каждый десятый купил лекарства. В том, что покупали впрок все подряд, признались 8% респондентов. По 5% закупили консервы и товары для животных, 4% обновили одежду и обувь, по 3% сходили в магазин за электроникой и бытовой техникой, автозапчастями и косметикой.