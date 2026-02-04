Опрос об эффективности органов местного самоуправления стартовал в Татарстане

Жители Татарстана могут принять участие в опросе и оценить работу органов местного самоуправления. Такое исследование проводится в республике ежегодно, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

В Татарстане с помощью цифровых сервисов собирают мнения жителей об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, а также организаций, предоставляющих услуги населению.

Цель опроса – определить уровень удовлетворенности граждан работой муниципальных властей и качеством оказываемых услуг. Для участия необходимо перейти на портал и авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Итоги опроса будут использованы в обобщенном виде и послужат основой для совершенствования работы органов местного самоуправления и организаций, оказывающих услуги жителям муниципальных образований республики.

В 2025 году в исследовании приняли участие 45 375 человек.