Опрос: О деньгах на Новый год мечтает каждый пятый татарстанец

Старинную или сувенирную монету хотел бы получить в подарок на Новый год каждый пятый житель Татарстана, выяснил Ozon.

Многие считают их оригинальным презентом и ценностью, стоимость которой возрастает.

20% опрошенных татарстанцев серьезно увлекаются нумизматикой. Однако не только настоящим коллекционерам преподносят старинные или сувенирные монеты. 19% респондентов вспомнили, что им под елку клали новогодние сувенирные монеты, каждый третий дарил монеты друзьям, считая их «прикольным сувениром» к празднику. 24% опрошенных признаются, что хотели бы получить на Новый год старинные деньги.

В декабре 2021 года продажи старинных и сувенирных монет на Ozon в Татарстане выросли более чем в два раза. Набор монет, посвященных 200-летию победы России в Отечественной войне 1812 года, 25-рублевая монета «Самоотверженный труд медицинских работников» и набор юбилейных 10-рублевых монет стали самыми популярными.