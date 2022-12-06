Опрос: негласных стереотипов в отношении женщин на рынке труда Казани стало меньше

Работодатели уходят от гендерных стереотипов: негласные запреты на трудоустройство женщин встречаются всё реже на рынке труда в Казани. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Число работодателей, имеющих какие-либо предпочтения по поводу социального статуса кандидатов-женщин, сокращается. Сегодня они есть в 25% компаний, что на три процентных пункта меньше, чем год назад, и на 13 процентных пунктов меньше, чем в доковидном 2019 году», — отмечает пресс-служба сервиса.

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении соискателей-мужчин. Так, число организаций, высказавших предпочтения относительно их семейного положения, по сравнению с 2019 годом сократилось вдвое.

Немногочисленные компании, где всё еще есть негласные гендерные предпочтения, чаще отдают предпочтение соискателям, состоящим в браке и имеющим детей.

Стоит отметить, что мужчины в меньшей степени подвергается скрытой дискриминации. Негласные запреты в отношении представителей сильного пола определенного семейного положения налагаются реже, чем 12 лет назад. При этом компании, как и в предыдущие годы, чаще всего избегают холостых мужчин без детей. В 75% компаний сообщили, что семейное положение женщины не влияет на решение о ее работе. В отношении мужчин то же заявляли чуть чаще — в 82% организаций.