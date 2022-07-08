Опрос: на зарплату в конверте согласны лишь четверо из десяти казанцев

На работу с «серой» или «черной» зарплатой сегодня согласились бы четверо из десяти жителей Казани. А 37% горожан отказались бы от такого предложения, свидетельствуют данные опроса SuperJob.ru.

Получать зарплату «в конверте» мужчины готовы чаще женщин, а респонденты старше 45 лет — чаще опрошенных в возрасте до 34 лет. Тех, кто принял бы условия работодателя, противоречащие ТК РФ, больше среди горожан с доходом менее 50 тыс. рублей.

Судя по данным опроса, у соискателей на сегодня нет панических настроений. К примеру, в апреле 2020 года, когда люди находились на самоизоляции из-за Covid-19, аналогичный показатель был выше. Наибольшая готовность получать зарплату в конверте зафиксирована в кризисном 2009 году, а наименьшим этот показатель был в апреле 2021 года.