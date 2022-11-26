Опрос: на зарплату в конверте не согласны более 40% казанцев

Получать зарплату в конвертах не намерены более 40 опрошенных жителей Казани. Результаты нового опроса публикует SuperJob.

«На „серую“ зарплату сегодня согласились бы 39% горожан. О том, что они отказались бы от таких условий, сообщили 41%. Мужчины традиционно соглашаются на „серый“ или „черный“ доход чаще женщин», — сказано в сообщении.

Тех, кто в ущерб своим интересам готов работать в компаниях, нарушающих трудовое законодательство, больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет. Опрошенные с доходом менее 50 тыс. рублей более других лояльны к предложениям с серыми схемами.

В целом в России с июня этого года число соискателей, не возражающих против зарплаты в конверте, остается примерно одинаковым, что свидетельствует об относительной стабильности на рынке труда. В начале пандемии коронавируса — в апреле 2020 года — россияне соглашались на нарушения Трудового кодекса в ходе опроса заметно чаще, чем сегодня.