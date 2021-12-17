Опрос: на зарплату в конвертах согласен каждый третий казанец

На работу с «черной» зарплатой согласны 33% казанцев, получать «белый» доход предпочитают 42% опрошенных жителей города, еще 25% затруднились ответить. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.ru.

«Чаще остальных на „черную“ или „серую“ зарплату согласны мужчины и респонденты старше 45 лет. Реже других получать зарплату в конверте хотят женщины и респонденты с доходом от 80 тыс. руб. в месяц. По сравнению с аналогичным исследованием в период начала второй волны коронавируса в декабре 2020 года число согласных на „серые“ схемы выплат вознаграждений снизилось с 40 до 33%», — сказано в сообщении.

В апреле этого года число казанцев, согласных на зарплату в конверте, достигло рекордно низкого показателя в 31%. Видимо, сказалась пандемия и ее влияние на экономику страны, считают эксперты.