Опрос: на внеклассные мероприятия школьников родители готовы выделить 1,7 тыс. рублей

Расходы на посещение театра, музея или выставки с классом, по мнению родителей учеников, должны составлять в среднем 1,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного SuperJob.ru

«Большинство родителей отпускают детей на внеклассные мероприятия в пределах города. Это подтвердили 2 из 3 родителей младшеклассников, 7 из 10 родителей учеников среднего звена и 6 из 10 родителей старшеклассников», - сказано в сообщении.

В младшем звене наиболее лояльны к внеклассным мероприятиям родители с доходом до 50 тыс. рублей в месяц, а в среднем и старшем звене — те, кто зарабатывает больше. Взрослые отказываются от посещения внеклассных мероприятий чаще из-за отсутствия интереса у ребенка к таким активностям.

Интересно, что отцы наиболее экономны: на посещение театра, музея или выставки с классом они готовы выложить в среднем 1,5 тыс., а матери — 1,8 тыс. рублей.