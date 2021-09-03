Опрос: На удаленке работники отказались от деловых костюмов

Удаленный формат занятости отразился на выборе одежды при походе на работу. Жители Татарстана отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального, сообщает сервис HeadHunter.

«Четверть опрошенных признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Из них 14% отметили, что чаще стали отдавать предпочтение свободному крою одежды, 11% добавили, что теперь на работу ходят в повседневной одежде, еще 1% респондентов начали выбирать одежду более яркой палитры», — отмечают специалисты.

При этом в целом на обновление офисного гардероба большинство татарстанцев тратят до 10 тыс. рублей.

В республике 38% респондентов считают, что дресс-код на работе должен быть обязательным. Чем старше соискатели, тем охотнее они поддерживают его наличие.

Вызывает интерес, что 4% соблюдают дресс-код даже на удаленке. Вместе с тем 40% участников опроса придерживаются строгой одежды лишь во время рабочих созвонов или совещаний по видеосвязи.