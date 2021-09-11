Опрос: на работу в компанию легче устроиться по рекомендации коллег и знакомых

По мнению россиян, наиболее эффективную помощь в поиске работы могут оказать друзья и коллеги. Таковы данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Участниками исследования стали 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. В результате выяснилось, что лишь 13% менеджеров по персоналу никогда не принимали на работу сотрудников по чьим-либо рекомендациям, тогда как у 87% рекрутеров есть такой опыт. При этом чаще всего работодатели прислушиваются к тем, кто уже работает в компании», — отмечают аналитики проекта.

Каждый третий HR-менеджер принимал на работу по рекомендациям друзей, знакомых и родственников, каждый четвертый — по советам уже уволившихся из организации специалистов и бывших коллег. Еще 23% прислушивались к рекомендациям других людей: однокурсников, консультантов и так далее.