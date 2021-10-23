Опрос: на испытательном сроке работники чаще увольняются по собственному желанию

Увольнения во время испытательного срока в три с половиной раза чаще случаются по желанию работника, чем по воле работодателя. Таковы данные нового исследования, проведенного сервисом SuperJob.

Участниками опроса стали 1,6 тыс. экономически активных граждан, имеющих опыт трудоустройства, и свыше тысячи менеджеров по персоналу из всех округов страны.

«Выяснилось, что по своей воле прекращать работу в период испытательного срока доводилось каждому четвертому россиянину. Чаще всего такие решения объясняются несоответствием реальных условий труда тому, что было обещано на собеседовании», — отмечают специалисты.

Еще 7% участников опроса признались, что во время испытательного срока им приходилось увольняться по воле работодателя. При этом у 61% россиян никогда не было необходимости расторгать трудовой договор в первые же месяцы после оформления, а 7% ни разу не устраивались на работу с испытательным сроком.