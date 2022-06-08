Опрос: мужчины не могут жить без работы, а женщины заменили бы ее на семью и детей

Среди работающих жителей Казани 26% признались, что если бы не работали, то проводили бы время в путешествиях. Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob.

«Больше внимания своему хобби уделяли бы 14% опрошенных. Вели бы домашнее хозяйство и занимались семьей 11%. По 9% респондентов пустили бы свои силы на благотворительность и саморазвитие», — отмечают аналитики.

Еще 9% респондентов в появившееся свободное время трудились бы на огороде. Еще 8% участников сообщили, что вместо работы занялись бы спортом, 6% — образованием или наукой, 4% — своим здоровьем. По 3% предпочли бы пассивный отдых, развитие собственного бизнеса, а также написание и чтение книг.

На любимые дела, изучение иностранных языков, воспитание детей и внуков, живопись хотели бы потратить время по 2% горожан, на ремонт и занятия музыкой — по 1%. Еще 8%, если бы не работали, нашли бы себе другие дела, такие как рыбалка, посещение театров и музеев, животноводство, ведение блога и так далее.

При этом 11% жителей Казани сообщили, что не представляют свою жизнь без работы. Это инженеры, квалифицированные рабочие, медики, юристы, программисты и дизайнеры. Заниматься вместо работы творчеством, семьей, благотворительностью, собственным бизнесом, чтением книг и воспитанием детей чаще хотели бы женщины. Тех, кто уделял бы время туризму, огороду, спорту и образованию, больше среди мужчин. Не мыслят своего существования без работы тоже чаще мужчины.