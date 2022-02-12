Опрос: мужчины чаще хвалят, а женщины критикуют коллег противоположного пола

Мужчины стали чаще отмечать, что коллеги-женщины работают наравне или даже лучше их, а женщины стали чаще критиковать сослуживцев-мужчин. Об этом свидетельствуют данные нового опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Каждый второй мужчина подтвердил, что качество работы коллег-женщин соответствует его уровню. При этом 6% мужчин считают, что женщины работают лучше. Каждый пятый, напротив, уверен, что женщины работают хуже», — отмечают аналитики сервиса.

Вместе с тем женщин, которые уверены, что их коллеги-мужчины работают хуже, — 22%. Еще 51% женщин считает, что сослуживцы работают так же, как они. И лишь 3% представительниц прекрасного пола убеждены, что мужчины работают лучше.

При этом чем старше мужчины, тем реже они утверждают, что коллеги-женщины работают хуже их. А вот среди женщин тенденция обратная: россиянки старше 45 лет гораздо критичнее относятся к коллегам-мужчинам, чем женщины более молодого возраста.

За 11 лет, прошедших с момента проведения аналогичного исследования, мужчины стали реже критиковать работу женщин-коллег, а доля нейтральных и хвалебных отзывов увеличилась на четверть. Женщины же, напротив, стали реже утверждать, что сослуживцы-мужчины работают лучше или наравне с ними, и начали чуть чаще критиковать представителей противоположного пола.