news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
31 октября 2021  02:31

Опрос: многие татарстанцы отказываются от высшего образования в пользу рабочих профессий

news_top_970_100

Каждый десятый опрошенный работник из Татарстана не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Таковы результаты нового исследования hh.ru.

«Самой распространенной причиной, по которой работники Татарстана решили не получать диплом высшего учебного заведения, стало то, что, по их мнению, он не гарантирует трудоустройство. Причем это мнение наиболее распространено среди молодых соискателей от 18 до 24 лет – доля составляет 55%», – сказано в сообщении.

Не менее распространено мнение о том, что учеба в вузе – пустая трата времени и лучше учиться сразу на работе. Тройку популярных причин отказа от высшего образования закрывает мнение о том, что профессию в колледже либо техникуме получить гораздо выгоднее.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное