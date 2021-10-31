Опрос: многие татарстанцы отказываются от высшего образования в пользу рабочих профессий

Каждый десятый опрошенный работник из Татарстана не имеет высшего образования и не собирается получать его в будущем. Таковы результаты нового исследования hh.ru.

«Самой распространенной причиной, по которой работники Татарстана решили не получать диплом высшего учебного заведения, стало то, что, по их мнению, он не гарантирует трудоустройство. Причем это мнение наиболее распространено среди молодых соискателей от 18 до 24 лет – доля составляет 55%», – сказано в сообщении.

Не менее распространено мнение о том, что учеба в вузе – пустая трата времени и лучше учиться сразу на работе. Тройку популярных причин отказа от высшего образования закрывает мнение о том, что профессию в колледже либо техникуме получить гораздо выгоднее.