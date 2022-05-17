Опрос: Многие татарстанцы на удаленке набрали до 5 кг лишнего веса

За последние два года 40% работающих жителей Татарстана приходилось работать на удаленке. 28% из них пожаловались, что набрали за этот период лишний вес, сообщает сегодня пресс-служба hh.ru.

«Женщины чаще мужчин отмечали, что прибавили в весе во время удаленки. Из ответов респондентов следует, что большинство набрали до 5 кг: так ответили 63% женщин и 49% мужчин», – сказано в сообщении.

По мнению татарстанцев, главная причина набора веса заключается в недостатке движения. Об этом заявило большинство сотрудников. Также причиной набора веса татарстанцы считают излишнее потребление еды и нарушение режима питания. Как выяснилось, сидя дома, работники стали больше употреблять сладкой, вредной и калорийной пиши, а также фаст-фуда.

Среди всех российских сотрудников, которые набрали вес из-за питания во время работы из дома, почти половина заметили у себя расстройство пищевого поведения.