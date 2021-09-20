Опрос Минэкономики: В Татарстане только 43% жителей знают об исламских финансах

Министерство экономики Татарстана провело опрос среди жителей республики, чтобы выяснить востребованность партнерских (исламских) финансовых услуг, сообщила пресс-служба ведомства.

В анкетировании приняли участие 2,6 тыс. татарстанцев из 45 муниципальных районов республики.

По результатам опроса выяснилось, что только 43% респондентов владеют информацией о партнерских (исламских) финансах.

«Из числа тех граждан, кто проявляет интерес к данным финансовым продуктам, наиболее востребованными и планируемыми в использовании являются купля-продажа недвижимости с рассрочкой платежа — мурабаха, 63,4%, инвестиционные продукты — мудараба, 61,5%, а также купля-продажа товара с рассрочкой платежа — товарная мурабаха, 56,1%», — говорится в пресс-релизе.

По словам 44,1% участников опроса, воспользовались бы исламскими финансовыми продуктами, так как они «соответствуют этическим и религиозным нормам», 36,7% — так как по ним отсутствуют пени и штрафы, 23% полагают, что они имеют более высокую доходность.

Татарстанцы получают информацию о партнерских финансах из интернета — 27,6%, в религиозных организациях — 14,5%, из СМИ — 13,6%, узнали от родственников и знакомых — 10,2%.

Результаты опроса будут использованы в дальнейшей работе по развитию исламского банкинга в Республике Татарстан.

Принципы исламского финансирования базируются на основах шариата, который запрещает взимание процента или вознаграждения за предоставление займа. Запрещено инвестирование в предприятия, которые реализуют или предоставляют услуги, противоречащие исламским принципам.