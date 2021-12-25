Опрос: менеджеры и юристы чаще других берут кредиты под Новый год

Кредиты на празднование Нового года, подарки или новогодние каникулы непопулярны. Однако их все же относительно часто берут менеджеры по закупкам и юристы, сообщает сегодня сервис SuperJob.

«Больше всего желающих оформить кредит в Казани среди менеджеров по снабжению и юристов — по 5% готовы взять заем под новогодние нужды. Еще 9% затрудняются ответить на вопрос. Большая часть специалистов (86%) не планируют оформлять займы в связи с новогодними праздниками», — отмечают аналитики сервиса.

Среди квалифицированных рабочих в Казани взять новогодний заем собираются 4% опрошенных. Взяли или будут брать кредит по 3% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 2% экономистов, специалистов по продажам, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, лишь 1% врачей.

Среди программистов, системных администраторов, бухгалтеров, логистов, технологов, проектировщиков, маркетологов, секретарей и охранников желающих оформить заем на празднование Нового года оказалось менее 1%.