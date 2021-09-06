Опрос: лишь четверо из 10 россиян согласны на зарплату «в конверте»

39% россиян готовы получать зарплату «в конверте». Это меньше, чем в разгар пандемии Covid-19 и в 2019 году. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«Не хотят работать „вчерную“ 37% опрошенных. Свою позицию они, как правило, объясняют необходимостью иметь определенные социальные гарантии (пенсию, оплату отпуска, больничного и т.д.), а также желанием сотрудничать с порядочным работодателем, соблюдающим законы», — говорится в сообщении.

Чаще всего респонденты соглашаются на серую зарплату из-за сложностей с трудоустройством или из-за личных обстоятельств. В процентном соотношении толерантных к такой работе больше среди мужчин, чем среди женщин (43% против 36%).

На сегодняшний день соискатели на рынке труда чувствуют себя достаточно уверенно. Количество россиян, готовых работать за зарплату «в конверте», меньше всего было в апреле этого года — 36%.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов РФ.