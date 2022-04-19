Опрос: личные проблемы влияют на трудоспособность сотрудников медиа и учителей Татарстана

Влияние внерабочих проблем, личных, семейных и прочих, на рабочую продуктивность признали 37% жителей Татарстана. Чаще всего с таким воздействием сталкиваются представители сферы искусства, развлечений и масс-медиа. Об этом сообщает служба исследований сервиса HeadHunter.

«<…> 11% из них (участников опроса — прим. Т-и) признались, что личные трудности могут сильно сказаться на результате их работы. Примечательно, что такие ответы чуть чаще встречаются среди мужчин, чем среди женщин (35% против 30%)», — отмечают аналитики сервиса.

При этом заметнее всего личные проблемы сказываются на эффективности работы у представителей сферы искусства, развлечений и масс-медиа (44%), а также у ученых и педагогов (41%).

Еще 32% работников республики заявили, что личные проблемы способны оказать лишь частичное влияние на их продуктивность. Такие ответы чаще встречаются среди специалистов из сферы закупок, управления персоналом, юристов, бухгалтеров и банковских служащих.

Вместе с тем 31% респондентов из Татарстана отметили, что проблемы, не связанные с работой, вообще никак не влияют на их профессиональную деятельность. Такие ответы чаще давали занятые в автобизнесе и транспортно-логистической сфере.