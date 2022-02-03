Опрос: компании Казани стали чаще принимать на работу бывших сотрудников конкурентов

Без ограничений принимать на работу бывших сотрудников конкурирующих предприятий сегодня готово заметно большее число компаний в Казани, чем в доковидные времена. Об этом сообщает пресс-служба SuperJob.ru.

«Тех, кто раньше работал на конкурентов, особенно ждут в строительной отрасли и финансовых компаниях. Следить за кадровой ситуацией у конкурентов — достаточно распространенная практика: сотрудников конкурирующих предприятий, которые ищут работу, отслеживают 37% казанских компаний, а вакансии своих соперников в бизнесе — 36%. И то, и другое чаще всего делают в банковской сфере и сфере продаж», — сказано в сообщении.

При этом крупные компании чаще, чем СМП, отслеживают активность и вакансии сотрудников конкурентов.

Без ограничений принимают в штат сотрудников, ранее работавших у конкурентов, чаще всего строительные предприятия, банки. 18% казанских работодателей трудоустраивают бывших работников конкурирующих фирм только в исключительных случаях — подобную осторожность чаще всего проявляют IT-компании и производственные предприятия.

Отказывают кандидатам, в резюме которых есть строчка о работе на конкурентов, лишь 3% работодателей. В сфере услуг и IT такого правила придерживаются чаще.