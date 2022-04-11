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Ру Тат
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Общество
11 апреля 2022  04:41

Опрос: китайский язык стали считать полезным для карьеры в два раза чаще

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Для 54% россиян знание английского языка наиболее полезно для карьеры. При этом количество тех, кто считает, что китайский понадобится больше остальных, увеличилось в два раза.

«Каждый девятый (11%) считает, что на зарплате и служебном росте положительно сказалось бы владение китайским», – пишет пресс-служба сервиса SuperJob.

Все остальные зарубежные языки нужны для построения карьеры в России гораздо реже. Так, о том, что в работе пригодились бы немецкий, испанский, французский, японский и арабский, рассказали по 1% респондентов.

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