Опрос: китайский язык стали считать полезным для карьеры в два раза чаще

Для 54% россиян знание английского языка наиболее полезно для карьеры. При этом количество тех, кто считает, что китайский понадобится больше остальных, увеличилось в два раза.

«Каждый девятый (11%) считает, что на зарплате и служебном росте положительно сказалось бы владение китайским», – пишет пресс-служба сервиса SuperJob.

Все остальные зарубежные языки нужны для построения карьеры в России гораздо реже. Так, о том, что в работе пригодились бы немецкий, испанский, французский, японский и арабский, рассказали по 1% респондентов.