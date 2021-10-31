Опрос: каждый второй россиянин поддерживает запрет на использование животных в цирках

Каждый второй житель России выступает за запрет на использование животных в цирках. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob среди представителей экономически активного населения.

8% отмечают, что нужно перестать использовать в выступлениях диких животных, 42% — против использования и диких, и домашних животных.

«Россияне моложе 34 лет защищают права животных активнее старшего поколения: 67% против 36% среди опрошенных старше 45», — говорится в сообщении.

При этом жители страны, имеющие детей, выступают против запрета реже бездетных — 41% и 59% соответственно. Женщины чаще мужчин поддерживают запрет — 56% против 47%.

Респонденты отмечают, что животные-артисты вряд ли выживут в дикой природе, поэтому их необходимо передать в зоопарки, заповедные зоны или организовать специальные приюты.