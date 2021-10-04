Опрос: каждый второй родитель против запрета на телефоны у детей в школе

Каждый второй учитель выступает за инициативу запретить детям приносить мобильные телефоны в школу, однако большинство родителей учащихся против. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

Так, трое из десяти родителей поддерживают инициативу. Они отмечают, что нужно сдавать гаджет на время урока учителю. При этом 53% респондентов не согласны с запретом: они считают, что школьник должен всегда находиться на связи.

Среди учителей запрет на мобильные в школах поддерживает каждый второй. Среди аргументов — дети смогут больше общаться вживую, не будут портить зрение и смогут сфокусироваться на учебе.

38% опрошенных учителей считают, что телефон должен быть при школьнике. «Носить их — это фактическая реальность, а вот пользование ими на уроках надо ограничивать», «У детей должна быть возможность связываться с родителями и пользоваться смартфоном на переменах», — говорят педагоги.

При этом по сравнению с опросом 2019 года сократилось количество учителей, поддерживающих идею запрета телефонов у детей в школе. Такая тенденция прослеживается и среди родителей.