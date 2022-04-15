Опрос: каждый второй работодатель Казани борется с Covid-19

Мероприятия по борьбе с коронавирусом продолжает проводить каждая вторая компания в Казани. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом SuperJob.

«46% компаний в Казани продолжают борьбу с Covid-19 на рабочих местах. Сегодня таких работодателей даже больше, чем в марте 2020 года, когда пандемия стала реальностью. Чаще всего речь идет о вакцинации персонала, регулярной дезинфекции помещений, переводе офисов на удаленку, термометрии и наличии санитайзеров», — отмечают аналитики сервиса.

Некоторые участники опроса закупают средства самозащиты — перчатки и маски. Сотрудники предприятий и организаций по-прежнему регулярно сдают ПЦР-тесты.

Кроме того, компании практикуют регулярную дезинфекцию помещений, термометрию и переход на удаленную работу. Вместе с тем никаких противовирусных мер не применяет уже каждая третья фирма в Казани.