news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 октября 2021  03:01

Опрос: каждый второй привитый от коронавируса уже вакцинировался и от гриппа

news_top_970_100

Почти каждый второй человек, прошедший вакцинацию от Covid-19, также привился от гриппа. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. экономически активных граждан. 

«Среди противников вакцинации от коронавируса больше всего и противников вакцинации от гриппа (93%), привиты лишь 2%», — отмечается в исследовании. 

Среди тех, кто еще только планирует привиться от коронавируса, вакцинирован от гриппа лишь каждый десятый.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное