Опрос: каждый второй привитый от коронавируса уже вакцинировался и от гриппа

Почти каждый второй человек, прошедший вакцинацию от Covid-19, также привился от гриппа. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob среди 1,6 тыс. экономически активных граждан.

«Среди противников вакцинации от коронавируса больше всего и противников вакцинации от гриппа (93%), привиты лишь 2%», — отмечается в исследовании.

Среди тех, кто еще только планирует привиться от коронавируса, вакцинирован от гриппа лишь каждый десятый.