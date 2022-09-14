Опрос: каждый второй казанец назвал рубль надежной валютой для хранения сбережений

За последние девять месяцев рубль укрепил позиции в качестве средства хранения сбережений у казанцев. Об этом сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

«Отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в два раза чаще, чем в январе этого года. Хранить часть сбережений в рублях считают допустимым почти двое из трех казанцев, в долларах — трое из десяти, в евро — лишь каждый четвертый», — констатируют специалисты.

Интересно, что женщины чаще демонстрируют доверие к отечественной валюте, а мужчины — к американской и европейской. С увеличением уровня дохода растет уровень доверия к рублю и доллару. Выбирая из трех валют самую надежную для хранения сбережений, практически каждый второй казанец назвал рубль. У доллара всего 17% поклонников, а у евро — только 7%.

Рейтинг народного доверия к рублю как средству хранения накоплений сегодня один из наиболее высоких, лишь в 2014-2015 годах отечественной валюте доверяло большее число россиян. При этом надежды на доллар и евро стремительно тают с января 2022 года, рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет. Это является следствием политики Банка России, направленной на борьбу с последствиями санкций.