Опрос: каждый второй казанец мечтает о четырехдневной рабочей неделе

Экономически активные жители Казани рассказали, что хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов вместо восьмичасового рабочего дня за ту же зарплату. Об этом сообщает сегодня SuperJob.ru.

«57% участников опроса хотели бы работать четыре дня в неделю по 10 часов. Они считают, что это удобно, можно посвятить свободное время активному отдыху и путешествиям. Кроме того, можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день. Чаще остальных к четырехдневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет и казанцы с доходом от 80 тыс. рублей в месяц», — сказано в сообщении.

Каждый четвертый респондент подобный график работы не одобрил. Люди отметили, что «четыре дня в неделю просто выпадут из жизни», «нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать». Еще 17% опрошенных затруднились с ответом.